Son dakika: Kar bugün etkisini artıracak! Tüm yurdu sarıyor…

Hava durumuna dair son tahminlere göre bugün hava sıcaklıkları düşmeye devam edecek ve kar etkisini yurdun birçok noktasında gösterecek. İstanbul’da akşam saatlerinde etkili olmaya başlayacak olan kar yağışı, cumartesi sabahına beyaz bir İstanbul oluşturabilir.

KAR YURDU SARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Çanakkale ve Manisa dışında kalan bütün bölgelerimizin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğu kesimlerinde kuvvetli yağmur, Doğu Karadeniz, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Ordu, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş Bitlis, Hakkari, Van ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

HAFTA SONU DA ETKİLEYECEK

Kar yağışının cumartesi günü de etkili olması bekleniyor ancak pazar günü yağışlar batıdan başlamak üzere yurdu terk edecek.