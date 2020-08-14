Son dakika… Meteoroloji’den çok kuvvetli yağış uyarısı: Bu geceye dikkat

Meteoroloji’den bazı iller için çok kuvvetli yağış uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz’de halen devam eden sağanak yağışların, Trabzon’un doğusu (Sürmene, Of, Çaykara, Hayrat, Dernekpazarı), Rize il geneli ile Artvin’in kıyı kesimlerinde (Arhavi, Hopa, Kemalpaşa) gece saatlerine kadar çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”