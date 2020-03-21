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Son dakika… Restoranlar sadece paket servis yapacak!

İçişleri Bakanlığı; lokanta, restoranlar, pastahane ve benzeri iş yerlerinin saat 24:00 itibariyle sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde hizmet vereceğini açıkladı. Bakanlık tarafından valiliklere gönderilen genelgeye göre, iş yerlerinin oturma alanlarını kaldırmaları sağlanacak, bu alanlara müşteri kabul etmemeleri konusunda gerekli işlemler yapılacak.

22:09 -
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Son dakika… Restoranlar sadece paket servis yapacak!

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında ek genelge gönderildi.

Genelgede şöyle denildi:

* Bakanlığımız 81 İl Valiliğine Koronavirüs (Kovid- 19) salgını ile mücadele kapsamında ek bir genelge daha gönderdi.

* Genelge ile bugün gece yarısı saat 24:00 itibariyle içkili ve/veya içkisiz tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerleri, sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde, müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet verecek.

* Bu nedenle lokanta/restoranlar ile pastane ve benzeri işyerlerinin oturma alanlarını kaldırmaları sağlanacak, bu alanlara müşteri kabul etmemeleri konusunda gerekli işlemler yapılacak.

* Bakanlığımızın valiliklere gönderdiği ek genelge ile Koronavirüs (Covid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla lokanta/restoranlar hariç olmak üzere birçok umuma açık yerin faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulduğu hatırlatıldı.

* Ancak, Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler kapsamında salgının yayılması ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek lokanta, restoran, pastane ve benzeri işyerleri için ilave tedbirlerin alınması gerekli görüldüğü belirtildi.

* Bakanlığımızın illere gönderdiği genelge kapsamında; içkili ve/veya içkisiz tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerleri,bugün saat 24:00 itibariyle sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde, müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet verecek.

* Bu nedenle tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerlerinin oturma alanlarını kaldırmaları sağlanacak, bu alanlara müşteri kabul etmemeleri konusunda gerekli işlemler yapılacak.

* Bakanlığımız söz konusu tedbirlere ilişkin vali/ kaymakamlar tarafından il/ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde başta Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli kararların alınarak, çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve kolluk birimlerimiz tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi istendi.

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Son güncelleme: 22:23 21.03.2020
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