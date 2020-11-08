Son dakika… Sağlık Bakanlığı corona verilerini açıkladı! İşte 8 Kasım tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve hasta sayısını açıkladı.

Tabloya göre son 24 saatte 84 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 10 bin 887’ye yükseldi.

Bugün toplam 141 bin 944 test yapılırken, 2 bin 516 yeni tanı konuldu. Toplam hasta sayısı 395 bin 255 oldu.

Bugün iyileşen 2 bin 18 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 338 bin 239’a yükseldi.

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4.7, toplam ağır hasta sayısının ise 2 bin 740 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 51.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.5 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 32.9 olarak duyuruldu.

BAKAN KOCA: 2000’DEN FAZLA İYİLEŞEN HASTAMIZ OLDU

Sosyal medya hesabından verilere ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

* Bugün tespit edilen 2.516 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 2.740'a ulaştı.

* Bugün taburcu olan 2.000'den fazla iyileşen hastamız oldu. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun. Hijyene dikkat edin. Maske kullanın.

DÜN 81 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 81 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 483 yeni hastanın tespit edildiğini ve bin 928 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

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