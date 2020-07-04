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Son dakika… Sakarya’daki patlamayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı!

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında patlamanın yaşandığı fabrikanın sorumlu müdürü ve 2 ustabaşı gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Erhan KAYTANBAY / Sakarya
17:14 -
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Son dakika… Sakarya’daki patlamayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı!

Sakarya’nın Hendek ilçesinde yaşanan patlama olayının ardından yapılan incelemeler sonrasında Sakarya Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla gözaltı kararı alındı.

Fabrikanın sorumlu müdürü ve iki usta başı Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarı Çalıca mevkiinde bulunan havai fişek fabrikasında, Cuma günü saat 11:10 sıralarında büyük bir gürültüyle patlama meydana gelmişti.

Çıkan patlama sonucu fabrikada çalışan 114 kişiden yaralanmış, 4 kişi ise hayatını kaybetmişti. Kayıp üç kişiyi içinse arama çalışmaları ise sürüyor.

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Son güncelleme: 17:29 04.07.2020
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