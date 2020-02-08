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Son dakika… Suriye’den bir acı haber daha

Milli Savunma Bakanlığı, (MSB), Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde bugün bir Mehmetçiğin şehit olduğunu, dört askerin yaralandığını açıkladı.

Sozcu.com.tr
08:51 -
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Son dakika… Suriye’den bir acı haber daha

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde bugün intikal esnasında bir askeri aracın devrildiğini bildirdi. MSB açıklaması şöyle devam etti:

“Beş silah arkadaşımız yaralanmıştır. Hastaneye sevk edilen yararlılardan bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.”

Suriye’de TSK’ya ait 12 gözlem noktasının bulunduğu İdlib’de rejim unsurlarının 3 Şubat’ta gerçekleştirdiği saldırı sonucu yedi Mehmetçik ile bir sivil personel şehit düşmüştü.

Haber Milli Savunma Bakanlığı rejim saldırı şehit son dakika Suriye TSK
Son güncelleme: 09:24 08.02.2020
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