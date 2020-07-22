Son dakika! Türk Tarih Kurumu Başkanı Yaramış istifa etti

Geçen nisan ayında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan tarafından Türk Tarih Kurumu Başkanı (TTK) olarak atanan Ahmet Yaramış görevinden istifa etti.

Türk Tarih Kurumu’ndan yapılan açıklamada ”14 Temmuz 2020 tarihinde ’15 Temmuz’u Anlamak’ konulu toplantıda yaptığı konuşma nedeniyle kamuoyundan özür dileyen Prof. Dr. Ahmet Yaramış Türk Tarih Kurumu Başkanlığ’ından istifa etmiştir” denildi.

TEPKİ ÇEKEN SÖZLER

Yaramış Afyon Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada 15 Temmuz ile ilgili tepki çeken şu ifadeleri kullanmıştı:

* Darbe teşebbüsüne karışmış, pişman olmuş nedamet duyan kişilere de sahip çıkmamız, onları bu toplumun içine dahil etmemiz, kazanmamız gerekiyor. Tarihte biliyorsunuz birçok darbe girişimi oldu.

* Bu darbelerin topluma vermiş olduğu zararı azaltmak için zaman içinde nedamet duyan, pişmanlık duyan insanları da bizim kazanmaya çalışmamız gerekiyor.

İKİNCİ AÇIKLAMA YETMEDİ

Yaramış yaptığı ikinci açıklamada sözlerinin bağlamından koparıldığını öne sürmüş ve Erdoğan isterse istifa edebileceğini söylemişti.

Yaramış ikinci açıklamasında şunları kaydetmişti:

* Darbecilerle uzlaşılmaz, onlarla sadece her şartta ve her zeminde mücadele edilir. Darbeye karışmış, vatanımıza ve şehitlerimize ihanet etmiş darbecilerin affı söz konusu dahi olamaz. Aksinin düşünülmesi bile muhaldir.

* Her ne kadar bağlamından koparılmış olsa da basına yansıyan ve kastımı aşan ifadeler kurumumu değil bir akademisyen olarak şahsımı bağlamaktadır.

* Bu itibarla gayrimeşru her oluşum gibi FETÖ ile de hayatımın her aşamasında mücadele ettiğimin, bundan sonra da edeceğimin bilinmesini isterim. Yanlış anlaşılmaya sebep olan ifadelerim için derin üzüntümü beyan ederim.

TARTIŞILAN ATAMA

Yaramış’ın Türk Tarih Kurumu Başkanlığı’na atanması da tartışma yaratmıştı. Ensar Vakfı’nın Afyonkarahisar yönetim kurulu üyesi olduğu ortaya çıkan Yaramış’ın TTK’nın başına atamasına büyük tepki çekmişti.

YARAMIŞ KİMDİR?

Yaramış'ın TTK'nın sitesinde yer alan özgeçmişi ise şöyle:



* Prof. Dr. Ahmet Yaramış 1968 yılında Çorum ili İskilip ilçesi Kayaağzı köyünde doğdu. İlkokul ve ortaokulu Amasya’nın Merzifon ilçesinde, liseyi İskilip'te tamamladı.

* 1990 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu. 1991-1993 yılları arasında Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde tarih öğretmeni olarak çalıştı.

* 1993 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne araştırma görevlisi olarak atandı. Gazi Üniversitesi (1993) ve ABD Connecticut Üniversitesi'nde (1996) yüksek lisans eğitimini tamamladı.

* 2002 yılında “II. Mahmut Döneminde Asakir-i Mansure-i Muhammediye, 1826-1839” başlıklı teziyle Ankara Üniversitesi'nde doktor unvanı aldı. 2002 yılında yardımcı doçent, 2008 yılında doçent, 2014 yılında profesör oldu.

* Afyon Kocatepe Üniversitesinde bölüm başkanlığı, yüksekokul ve enstitü müdürlükleri ile dekanlık görevlerinde bulundu. 20 Nisan 2020 tarihinde Türk Tarih Kurumu Başkanı olarak görevine başladı.

* Osmanlı askerî ve sosyal tarihi ile eğitim tarihi konularında çok sayıda makalesi, kitap bölümü ve kitabı bulunan Yaramış, evli ve 4 çocuk babasıdır.

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