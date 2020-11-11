Son dakika… Vali açıkladı! İzmir’de yeni corona kararları

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, corona vakalarının artması sonucu İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun yeni kararlar aldığını bildirdi. Köşger, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

*Değerli İzmirliler; doğal olarak son günlerde depreme yoğunlaşmış bulunuyoruz. Ancak tüm dünyanın henüz değişmeyen gündemi corona, İzmir'de de tırmanışta. Depremin olduğu günkü rakamlara kıyasen bugün iki katından fazla bir artış gerçekleşmiş durumda.

Bu bağlamda; Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla İzmir'de sokakta sigara içmek ve 65 yaş üstünün 10-16 saatleri dışında sokağa çıkması yasaklanmış;

Valilik kararıyla bazı kurumlar hariç kaç haftalık olduğuna bakmaksızın hamileler idari izinli sayılmıştır.

Özel sektör mesai düzenlemesi çalışmaları da devam etmektedir. Temizlik, Maske, Mesafe kurallarına uyalım, sağlıklı kalalım.