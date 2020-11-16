Soylu: Bu işe delikanlılık falan dayanmıyor, beni bile yeri serdi

Bir süre önce corona virüsü tedavisi gören ve sağlığına kavuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 30 Ekim’de İzmir’de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki deprem sonrası kentte incelemelerde bulundu. Sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Soylu şunları söyledi:

BÜYÜK İHTİMALLE EVE BEN TAŞIDIM

– Elbette ki maske, mesafe ve hijyene dikkat etmek gerekiyor. Ama beni milletimizden ufak bir ricam var. Evin içinde de dikkat edelim. Evin içinde dikkat edersek bir çok meseleyi çözme kabiliyetine sahip oluruz.

– Nefes almaya şükrettiğiniz bir hale geliyorsunuz. Ben 24 saatin 18 saati çalışan bir insanım. En çok bana dokunmaz diye düşünüyordum. Bu işe delikanlılık falan dayanmıyor. Kimse kendini çok güvenmesin. Günde 4-5 saat helikopter yolculuğu yapan, günde 5-6 vilayet değiştiren biriyim ben. Ama beni bile yeri serdi.

– Aile içi, ev içi daha dikkat olmak lazım. Çünkü herkesin bir sosyal hayatı var. Alıyor, eve götürüyor. Ve evde herkes oluyor. Büyük ihtimalle de eve ben taşıdım. Hanım da oldu, çocuklarımız da oldu.

YAŞLILAR BİZE ALINMASINLAR

– Denetimler yapılıyor. Denetimlerin daha fazla yapılması lazım. Çabuk unutabiliyoruz, unutmamak lazım. Bu hastalık yüzünden hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum.

– Yaşlılarımız bize alınmasınlar. Birtakım kısıtlamalar getiriliyor ama bu onları muhafaza etmek için. Daha dün Ankara İl Jandarma Komutanımızın anne ve babası peş peşe vefat etti. Böyle birçok örnekle karşı karşıyayız.