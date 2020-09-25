Soylu’dan vali, emniyet müdürü ve jandarma komutanlarıyla corona toplantısı!

İçişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Bakan Süleyman Soylu’nun başkanlığında videokonferans yöntemiyle valiler, il emniyet müdürleri ve il jandarma komutanlarının katılımıyla corona virüsü tedbirleri değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce, İsmail Çataklı, Mehmet Ersoy, Tayyip Sabri Erdil ile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir katıldı.