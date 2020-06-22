Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri belli oldu mu?

1 Haziran’dan başlayan sözleşmeli öğretmenlik başvuruları, 12 Haziran’da sona ermişti. Açıklanan atama takvimine göre ise bugün yani 22 Haziran tarihinde sözleşmeli öğretmen sözlü sınav yerleri belli olacak. İşte sözleşmeli öğretmenlik başvuru takvimi…

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAV YERİ EKRANI

2020 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TAKVİMİ

2020 Haziran ayında yapılacak olan sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi yayımlandı.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı 22 Haziran günü gerçekleştirilecek.