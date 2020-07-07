Suriye’de 5.1 büyüklüğünde deprem! (AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler)

Türkiye'nin komşusu Suriye'de dün gece deprem paniği yaşandı. Kandilli Rasathanesi'ne göre 5.1, AFAD verilerine göre ise 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gece 01.54'te meydana gelen deprem doğu illerimizde de hissedildi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER