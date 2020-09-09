Suriye’de görev yapan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan hayatını kaybetti

Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Cem Okyay ile askeri yetkililer, Erdoğan'ın Çanakkale’de yaşayan annesine acı haberi bildirdi. Erdoğan’ın evininin önünde ambulans ve doktorlar hazır bekliyor.

Isparta Adliyesi'nde hakim olarak görev yapan eşine ise, acılı haberi sabahın erken saatlerinde Vali Ömer Seymenoğlu verdi.

MSB’DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise şu bilgilere yer verildi:

* Kahraman silah arkadaşımız Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, İdlib harekât bölgesinde 09 Eylül 2020 tarihinde görevi esnasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

* Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı olarak görev yapan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan Ağustos 2019’da İstanbul Bağcılar’daki 47. Tugay Komutanlığı'na atanmıştı.