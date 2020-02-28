Şehit Teğmen Bayram Olgun’un acı haberi Konya’ya düştü

65’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’nda görevli Piyade Teğmen Bayram Olgun, İdlib’de Türk askerlerinin hedef alındığı hava saldırısında şehit düştü. Şehit Olgun’un acı haberi memleketi Konya’nın Selçuklu ilçesi Tepekent Mahallesi’ndeki annesi Döne Olgun'a yetkililer tarafından verildi.

Evine Türk Bayrağı asılan şehidin yakınları aldıkları acı haberle yıkıldı. Babası İrfan Olgun'u 2 ay önce kanserden kaybeden kahraman şehidin ikisi kız, biri de erkek olmak üzere 3 kardeşi olduğu öğrenildi.

“EVLİLİK PLANLARI YAPIYORDU”

Şehit Olgun'un sözlü olduğunu ve evlilik planları yaptığını belirten Tepekent Mahalle Muhtarı Süleyman Şamcı şunları ifade etti:

* Şehidimiz babası vefat edince cenazesi için gelmiş ve ayaküstü biraz görüşmüştük. Suriye'de çatışmaların yoğun olduğunu ve şartların çok zor olduğunu söylemişti.

* 1 hafta önce de şehidimizin amcası vefat etmişti. Çatışmalardan dolayı gelemedi. Bayram sözlüydü ve Balıkesir'de bulunan sözlüsü ile evlilik planları yapıyordu. Şehidimizin annesi ise köyde bahçe işleri ile uğraşıyor” dedi.

Şehit Bayram Olgun'un yarın düzenlenecek törenle Tepekent'te toprağa verilmesi bekleniyor.