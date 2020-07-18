Terör örgütü liderinin yeğeni teslim oldu: Pişmanım

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD/YPG'nin elebaşlarından ve kırmızı kategoride arananlar listesinde yer alan Salih Müslim'in Mersin'de teslim olan 21 yaşındaki yeğeni Dalya Mahmut Müslim, yoğun güvenlik önlemleri altında sağlık raporu alınmak üzere hastaneye götürüldü.

15 TEMMUZ'DA TESLİM OLDU

Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, Türkiye'de bulunduğunu saptadığı Dalya Mahmut Müslim'i, ikna etmek için çalışmalar başlattı.

Uzun süren çalışmaların sonuç verince yeğen Müslim, 15 Temmuz öğle saatlerinde Terörle Mücadele Şubesi'ne teslim oldu. Dalya Mahmut Müslim, emniyetteki ilk ifadesinde PYD/YPG elebaşlarından Salih Müslim'in öz yeğeni olduğunu, Suriye'de faaliyet gösteren ve kırmızı kategoride aranan ‘Esma Samur' kod adlı terörist Gülten Altaş'ın da yakın korumalığını yaptığını belirtti.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

3 gündür gözaltında olan Dalya Mahmut Müslim'in, 2013'ten bu yana örgütte yaşadıklarını, Salih Müslim'i koruyan yapıyı, örgütün Avrupa'daki bağlantılarını, maddi yardımların kimden geldiği konusunda bilgiler verdiği ve hamile olduğu öğrenildi.

Pişman olduğunu ve kendi isteğiyle teslim olmayı kabul ettiği ifade edilen Müslim, yoğun güvenlik önlemleri altında Emniyet Müdürlüğü'nden sağlık raporu alınması için Mersin Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

10 DAKİKA KALDI

Mersin Şehir Hastanesi Adli Tabipliğinde yaklaşık yarım saat kaldıktan sonra yeniden müdürlüğe götürülen ve son derece sakin hareketleriyle dikkat çeken Dalya Mahmut Müslim, gazetecilerin “Diğer teröristlere teslim olmaları yönünde bir mesajınız var mı?” ve “Daha önce örgütten kaçma giriminiz oldu mu?” şeklindeki sorularını yanıtsız bıraktı.