Terör örgütü PKK/YPG’ye darbe üstüne darbe

Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Çağdaş köyü kırsalında 1 teröristin tespit edilmesi üzerine, 2 J-ANKA SİHA desteğindeki 1 atak kolu tarafından operasyon düzenlendi.

Hava hücum harekatı ile indirilen 2 jandarma komando timi tarafından yapılan temas aramasında 1 terörist, AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği ile birlikte ölü olarak ele geçirildi.

TURUNCU LİSTEDEN ÇIKTI

Etkisiz hale getirilen teröristin 1 milyon liraya kadar ödülle ‘Turuncu Liste'de yer alan ‘Amed eyaleti maliye ve cephane sorumlusu’ Seyit Batman kod adlı Ekrem İptaş olduğu tespit edildi.

FARAŞİN’DE DE DEVAM

İç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari ve Van İl Jandarma Komutanlıkları koordinasyonunda jandarma özel harekat ve jandarma komando birliklerinin katıldığı hava destekli operasyonda ise Faraşin bölgesinde 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

5 TERÖRİST ETKİSİZ

Milli Savunma Bakanlığı ise Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristin komandolar tarafından, Irak’ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin- Basyan bölgelerinde de 2 PKK’lı teröristin düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.