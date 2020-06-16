Testi pozitif çıkan yaşlı adam karantinadan kaçtı!

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşandı. A.G. isimli 80 yaşındaki adam, corona virüsü testi sonucu pozitif çıktığı gerekçesiyle Suruç Devlet Hastanesi’nde karantina altına alındı.
Görevlileri bıçakla tehdit eden yaşlı adam hastaneden kaçtı. Güvenlik görevlilerinin haber vermesi üzerinde polis ekipleri yaşlı adamı yakalamak için çalışma başlattı.
Bir sokakta sıkıştırılan yaşlı adam, polisin uzun süren çabası sonucu ikna edilip tekrar hastaneye götürülerek karantinaya alındı. İHA