THK Üniversitesi’nin eski rektörü corona kurbanı

Geçen ay görevden uzaklaştırılan Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Erman Akbulut, corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Prof. Akbulut’un bir süredir Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (GATA) Covid-19 tedavisi görüyordu. TSK’dan albay rütbesiyle emekli olan Akbulut, uzun yıllar GATA’da diş hekimliği yapmıştı.

YÖK Genel Kurulu, geçen temmuz ayında Türk Hava Kurumu Üniversitesi Mütevelli Heyeti'nin çeşitli iddiaları nedeniyle başlatılan inceleme sonunda Prof. Dr. Ahmet Erman Akbulut'un görevden uzaklaştırılmasına karar vermişti.