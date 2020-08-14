Trafik magandasının ifadesi ortaya çıktı; “O bize saldırdı”

Dün akşam saat 20.20 sıralarında Eyüpsultan-Güzeltepe Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde seyir halindeki Emre Etyemez yol verme yüzünden trafikte tartıştığı Sena Koçak’a küfrederek üstüne yürüdü.

Hırsını alamayan saldırgan, kadının kullandığı otomobilin ön camını tekmeleyerek kırdı. Büyük korku yaşayan Sena Koçak ise olayı cep telefonu ile saniye saniye kaydederek, saldırgana tepki gösterdi. Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülere tepki yağdı.

TUTUKLANMASI İSTENDİ

Çevredeki vatandaşların engellemesiyle saldırgan Emre Etyemez aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Sonrasında Sena Koçak’nın şikayeti üzerine gözaltına alınan Etyemez emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Burada savcı karşısına çıkarılan şüpheli, “kasten yaralama” ve “mala zarar vermek” suçlarından tutuklanması talebiyle İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

“DARP ETMEDİM”

Sena Koçak’ın seyir halindeyken aracını önüne kırdığını iddia eden şüpheli Emre Etyemez savcılık ifadesinde şunları söyledi:

* Ben kornaya bastım. Bize “o… çocukları” şeklinde hakarette bulundu. Bunun üzerine ben aracı kenara çekip durdum. O şahısta benim aracımın arkasında durdu.

* Bize saldırmaya çalıştı. Sonrasında telefonunun kamerasını çıkardı ve çekmeye başladı. Benim eşim yeni doğum yaptığından ve hastaneden yeni çıktığımızdan dolayı sinirlerime hakim olamadım.

* Sena Koçak isimli şahıs eşime saldırmaya çalıştı. Ben Sena Koçak'ı elimle ittirdim. Daha sonra aracının üzerine çıkıp zıpladım. Ben tehdit ve hakarette bulunmadım. Onu darp etmedim ancak aracına zarar verdim. Pişmanım.

SAVCILIK; “YARALADI”

Savcılık tutuklama talebi ile hakimliğe gönderdiği sevk yazısında, şüphelinin Sena Koçak’ın sol bileğinden tutarak acı verecek şekilde sol kol ve sol bacağına vurarak yaraladığını, sonrasında aracının üzerine çıkarak zarar verdikten sonra tekrar Koçak’ı yaraladığını belirtti.