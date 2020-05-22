Tunç Soyer: Önümüzdeki günlerde ‘Selluka’ denetimi başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde, kent ekonomisinde belirleyici role sahip kurum ve kuruluşların temsilcilerinin üyesi olduğu İzmir Ekonomik kalkınma Koordinasyon Kurulu'nun (İEKKK) 89. toplantısı internet üzerinden yapıldı. Toplantıda, 88. İEKKK'da kısıtlı süre nedeniyle söz alamayan kurul üyeleriyle corona virüs sürecine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kurul üyelerine küresel salgın sürecinde turizm faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için oluşturdukları Turizm Hijyen Kurulu çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Kriterleri sağlayan belediye belgeli yeme-içme ve konaklama tesisleri Selluka Plaketi ve belgesi ile ödüllendirileceğini aktaran Başkan Soyer, şöyle konuştu:

* Turizm sektörü yavaş yavaş açılmaya başladığında öncelikle iç turizmdeki hareketlilik kentler arasındaki rekabeti öne çıkaracak. İzmir'in corona mücadelesi sürüyor. Bu kente yayılmış bir mücadele.

* Biz İzmir'in corona mücadelesinde ne kadar duyarlı ve titiz olduğunu göstermek itiyoruz. Selluka uygulamamız Bakanlığın yayınladığı hijyen kriterlerinin ilk defa yerelde uygulanması anlamına geliyor.

* Dış turizmin de bundan etkileneceğini umut ediyoruz. Bu uygulamayı da yerel yönetimler Kültür ve Turizm Bakanlığı, sektör temsilcilerinin içinde yer aldığı bir oluşumla tam bir iş birliği ve mutabakat çerçevesinde hareket ederek hayata geçiriyoruz.

* Önümüzdeki günlerden itibaren işletmelerin kriterlere uygunluğunu denetlemeye başlayacağız.

İZMİR’E FAB CITY GELİYOR

Kurul üyelerine Havagazı Fabrikası'nı etkin kullanmak için Gençlik Merkezi'ne dönüştürdüklerini söyleyen Başkan Soyer, “İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası bünyesinde hizmet veren Fabrikasyon Laboratuvarını (FabLab) buraya taşıyoruz. Havagazı bahçesi içinde yer alan Gençlik Merkezi daha çok inovasyon, girişimcilik ve kuluçka merkezi olarak hizmet verecek. Hedefimiz burayı bu alanda dünyanın önde gelen kentlerinin içinde yer aldığı Fab City'e dönüştürmek” dedi.

PARTİLERLE YARDIM ORGANİZASYONU

İEKKK Başkanı Sıtkı Şükürer ise corona virüsü salgınının etkilerini azaltmak için büyük özveri gösteren İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine teşekkür etti.

Salgından etkilenerek işsiz kalanlara ve mültecilere Başkan Soyer'in ve ilçe belediyelerin desteğini hatırlatan Şükürer, her partiden İzmir milletvekillerinin katılımıyla bir yardım organizasyonunu hayata geçirmek istediklerini dile getirdi.

Toplantıda kurul üyeleri sektörlerine ilişkin salgın sürecinde yaşadıkları sıkıntılar konuşuldu. Üyeler, Selluka uygulamasının küresel salgın sürecinde İzmir'de turizm faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi için çok önemli olduğunu kaydetti.

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