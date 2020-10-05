Türkiye için çıldırma vakti! Maskesini yarım taktığı için kendisine tokat atan kadına tükürdü

Olay dün akşam saatlerinde İstanbul’da meydana geldi. Kağıthane Seyrantepe-Topkapı seferini yapan bir halk otobüsündeki kadın yolcu, maskesini yarım takan yaşlı adama tepki gösterdi. Adamın karşılık vermesi üzerine çıkan tartışmada taraflar birbirine hakaret etmeye başladı. Tansiyonun iyice artması sonrası sinirlerine hakim olamayan kadın, adama tokat atarak maskesini çıkarttı.

BİR YANDAN VURDU BİR YANDAN ÇIĞLIK ATTI

Tokat karşısında neye uğradığını şaşıran adam, kadına tükürerek karşılık verdi. Adamın tükürmesi üzerine öfkeden çılgına dönen kadın, adama saldırarak vurmaya başladı. Bir yandan vuran diğer yandan çığlık atarak bağıran kadına vatandaşlar müdahale etti. Ortalığın karıştığı kavga ise otobüsteki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA)