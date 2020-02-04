Son dakika… Türkiye kahramanlarını uğurluyor

Suriye’nin İdlib kentindeki çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, Esad rejimi unsurları tarafından hain topçu atışı saldırısı gerçekleştirildi. Hain saldırıda 8 kişi şehit oldu.

Evli ve bir çocuk babası Piyade Uzman Çavuş Serkan Deprem‘in şehadeti, Osmaniye‘nin Düziçi ilçesinde ikameden eden babası Cemal Deprem’e verildi. 27 yaşındaki şehidin evi Türk bayraklarıyla donatılırken, ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

26 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Orhan‘ın şehadet haberi ise Afyonkarahisar‘ın Sandıklı ilçesinde oturan annesine verildi. Şehidin babasının ise kamyon şoförü olduğu ve kent dışında bulunduğu öğrenildi.

Saldırıda şehit düşen 22 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Onur Şükrü Özler'in Gaziantep'te baba evine acı haber ulaştı. Askeri yetkililerden oğlunun şehit düştüğü haberini alan Canan Abo, uzun süre gözyaşı döktü.

Gaziantep Özler’in ardından ikinci şehit haberiyle sarsıldı. 26 yaşında evli ve iki çocuk babası olan Piyade Uzman Çavuş Uğur Kurt'un 3 yıl önce göreve başladığı ve geçici görevle Suriye'ye gittiği öğrenildi. Şehidin Şahinbey ilçesindeki baba evine Türk bayrağı asıldı.

TIR ŞOFÖRÜ DE ŞEHİT OLDU

Uzman Çavuş Halil Demir’in şehadet haberi, İstanbul’da yaşayan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Tuzla’da 31 yaşındaki şehidin ailesinin yaşadığı evin sokağına Türk bayrakları asılırken, ağabeyi Mücahit Demir taziyeleri kabul etti.

Saldırıda şehit düşen TIR şoförü İsmail Akatay’ın acı haberi de ailesine ulaştı. 34 yaşındaki üç çocuk babası Akatay’ın evi bayraklarla donatıldı. 25 yaşındaki Piyade Ulaştırma Uzman Onbaşı Uğur Katran’ın acı haberi Mersin’in Gülnar ilçesinde oturan babası Ramazan Katran’a verildi.

ŞEHİT KADİR YILDIZ’IN ACI HABERİ AİLESİNE VERİLDİ