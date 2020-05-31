Türkiye’de ilkti… ‘Sil baştan’ isyanı: Huzursuzluk yaşıyoruz

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında Tükiye’de karantinaya alınan ilk ilçe olan Tükiye’de karantinaya alınan ilk ilçe olan Artvin’in Borçka ilçesi ve ilçeye bağlı Aralık köyünde 15 günlük karantina süresi 17 Nisan’da gece yarısı itibariyle sona erdi. Ekipler, demir bariyerlerin bir kısmını kaldırırken, ilçeye giriş çıkışlar ise kontörlü sağlanmaya başladı.

VAKALAR BAŞLADI

Borçka ilçesinde, karantinanın kalkmasıyla mayıs ayında pozitif vakalar yeniden görülmeye başladı. Yaklaşık 1 ay önce Bursa’dan Borçka’ya cenaze getiren 3 kişide corona virüsü tespit edildi. Yakın temasta bulunan 2 kişinin daha test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine filyasyon taramasına başlatan sağlık ekiplerince, 60 kişi karantina altına alındı.

TEDBİR HATIRLATMASI



İlçe sakinlerinden Yusuf Mert, vakalarının görülmesi ile ilgili “Öyle duyduk, cenaze için gelenlerden dolayı olmuş galiba. Biz de uzun zamandır hastaneye gitmedik, tedbir aldık. 3 aydır Borçka’ya inmemiştik. Birkaç kişi ile birlikte çarşıya indik. Şu anda kimse yok. Vaka var ama tedbir alıyoruz, kimseye yaklaşmıyoruz” dedi.

“DIŞARIDAN” İSYANI



İlçede oturan Oğuz Şentürk de, tedbir almanın son derece önemli olduğunu söyleyerek, “Burada böyle bir şey olduğuna inanmıyorum; dışarıdan gelenler getirdi. İnsanlar evlere kapanıyor ama kendine baktıktan, tedbir aldıktan sonra insanoğluna ne olabilir ki. Tedbir çok önemli” diye konuştu.

“HUZURSUZLUK YAŞIYORUZ”

Vakaların, kent dışından ilçeye gelenlerden kaynaklı olduğunu anlatan Yılmaz Eryiğit ise, “Burada bayadır vakamız yoktu, dışarıdan gelenler nedeniyle çıktı. Vakalar tespit edildi. Hastanelerde yatıyorlardı. Tüm halk olarak huzursuzluk yaşıyoruz. Evde durmak da zor; insanın psikolojisi bozuluyor. ‘Ne olursa olsun’ gibi düşüncelere kapılıyoruz. Umarız salgın biter” ifadelerinde bulundu.

2 NİSAN’DA KARANTİNA

Artvin Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından corona virüsü tedbirleri kapsamında, Borçka ilçesi ve Aralık köyü, 2 Nisan’da 15 gün süreyle karantinaya alınmıştı. (DHA)