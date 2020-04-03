Türkiye’de sokağa çıkma yasağı uygulanan kaç kişi var? İşte yanıtı…

Türkiye’de corona virüsü salgını artarak devam ederken hükümet yeni tedbirler alındığını açıkladı.

Daha önce 65 yaş ve üstündekilerin sokağa çıkmaları yasaklanırken şimdi de 20 yaşının altındakilerin sokağa çıkmaları yasaklandı.

Son nüfus sayımına göre Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının toplam sayısı 83 milyon 154 bin 997‘ye ulaştı.

Açıklanan yeni yasakla birlikte ise bu nüfusun neredeyse 3’te 1’i artık sokağa çıkamayacak.

YAKLAŞIK 20 MİLYONA DAHA YASAKLANDI

Türkiye’deki 20 yaşının altında bulunan 19 milyon 198 bin 803 kişi artık sokağa çıkamayacak.

Daha önce açıklanan 65 yaş ve üzerindekilerin sokağa çıkamayacağı şeklindeki tedbirde de 7 milyon 550 bin 727 vatandaşın sokağa çıkması yasaklanmıştı.

Son alınan tedbirlerle birlikte Türkiye’de 83 milyonluk nüfusun 26 milyon 749 bin 530‘u artık sokağa çıkamayacak.