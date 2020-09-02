Türkiye’nin ilk Atatürk Anıtı restore edildi

1919 yılında Gazi Mustafa Kemal’in, Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak için Samsun’a gitmek üzere yola çıktığı Sarayburnu’na 1926 dikilen Atatürk Anıtı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ilk görüntüsüne kavuşturuldu.

“Türkiye’nin ilk anıt heykeli” ve “Türkiye’de dikilen ilk Mustafa Kemal Atatürk anıtı” olma özelliği taşıyan abide üzerindeki atık, pislik ve lekeler temizlendi. Bronz döküm olan heykel üzerindeki yaldız boya, yoğun korozyon ve diğer kalıntılar uzman restoratör-konservatör ekip tarafından ortadan kaldırıldı.

ÇEVRE DÜZENLEMESİ PROJESİ ONAY AŞAMASINDA

İstanbul Şehremâneti (dönemin İstanbul Büyükşehir Belediyesi) tarafından Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel’in yaptırılan anıtın bakımsız görüntüsü tepkilere neden olmuştu. Öte yandan heykelin çevresinde de düzenleme yapılması bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Sarayburnu Çevre Düzenleme Projesi’nin onay aşamasında olduğu öğrenildi. (DHA)