Türkiye’nin konuştuğu o köye iş makineleri girdi, vatandaş gözyaşlarını tutamadı

Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Çavuşcugöl Mahallesi'nde 3 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'nun 165 bin metrekare sahada kömür üretim faaliyetlerini devam ettirebilmesi için acil kamulaştırma kararı alındı.

BÖLGEDE ÇALIŞMALARA BAŞLANDI

Kamulaştırma kararına karşı günlerdir mücadele veren Çavuşçugöl Mahallesi sakinlerinin tarlalarına bugün iş makinaları girdi. Yüzlerce Jandarma ve çevik kuvvet polisi köy girişinde ve iş makinalarının çalıştığı alanda geniş güvenlik önlemi aldı.

KÖYLÜLER ALKIŞLARLA PROTESTO ETTİ

Bölgede kömür madeni istemediklerini belirten Çavuşcugöl halkı tarlalarında çalışan iş makinalarını durdurmak için harekete geçti ancak köyün girişinde barikat kuran güvenlik güçlerini aşamadı. Duruma tepki gösteren köylüler alkış ve ıslıklar eşliğinde köy meydanında toplanarak eylemlerini sürdürdü.

YOKUŞ İŞ MAKİNALARINA ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI

Yaşanan gelişmelerin ardından İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş da yurttaşlara destek için bölgeye gitti. Burada vatandaşların taleplerini dinleyen Yokuş, daha sonra köylülerle birlikte köyün girişine yürüdü.

Köy girişinde jandarma komutanı ile konuşan Yokuş, bölge halkını temsil eden bir kaç kişi ile kazı çalışmalarının yapıldığı yere girdi. Köylülerin tarlasında kazı yapan iş makinalarının önüne geçen Yokuş, çalışmaları kısa süreliğine durdurdu. Yokuş'un alandan ayrılmasının ardından iş makinaları kazıya kaldıkları yerden devam etti.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Yokuş ile birlikte tarlasına giren ve iş makinalarının kazı yaptığını gören Sıtkı Mavuş isimli mahalleli gözyaşlarına hâkim olamadı.

Duruma isyan eden Mavuş, “Ben burada doğup, büyüdüm. Ben Müslüman bir Türk evladıyım. Ben devletime itaat ediyorum ve bir gün bile olsa ihanet etmedim. Ama ben bugün devletime ve Cumhurbaşkanına küstüm” ifadelerini kullandı.

BU ZİHNİYETİ KINIYORUM

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Fahrettin Yokuş ise, köylülerin bir avuç kömüre tercih edildiğini belirtti.

Konunun takipçisi olacaklarını aktaran Yokuş, “ Ben köylülerimize söz verdiğim gibi zora düştükleri an yanlarında olmaya çalıştım. Buraya yüzlerce Jandarma ve polisimizi yığarak köylü ile karşı kaşıya getirmeye çalışıyorlar. Bu zihniyeti kınıyorum. Bu konuyu mecliste gündeme getirmeye devam edeceğim” dedi.

ÇALIŞMALAR GEÇİCİ OLARAK DURDU

Bölge halkının aktardıklarına göre akşam saatlerinde kolluk kuvvetleri ve iş makinalarının bölgeden ayrılarak, çalışmalarını durdurdukları öğrenildi. İş makinalarının bölgeden neden ayrıldığı belirsizliğini korurken, çalışmaların ileriki günlerde devam edip etmeyeceği ise merak konusu oldu.