Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil her akşam sozcu.com.tr’de

Soruşturmacı televizyon gazetecisi Uğur Dündar ve Türkiye’nin en çok okunan yazarı Yılmaz Özdil, her akşam canlı yayında evlerinize konuk olacak. Karantina günleri boyunca hafta içi her akşam 20:30’da canlı olarak yayınlanacak 'Büyük Buluşma'yı kaçırmayın.

14:07 -
Haberler Gündem
Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil her akşam sozcu.com.tr’de

Usta gazeteciler Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil, gündeme ilişkin önemli tespit ve değerlendirmeleri ile sozcu.com.tr‘de bir araya geliyor. 6 Nisan Pazartesi gününden itibaren hafta içi her akşam 20:30'da canlı yayında buluşacak olan Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil, deneyimli gazeteci ve muhabir Gökmen Ulu'nun moderatörlüğünde gündemi siz değerli okurlarımıza aktaracak.

Sözcü'nün youtube hesabından canlı olarak yayınlanacak program ayıca, sozcu.com.tr ve sozcu.com.tr‘nin sosyal medya hesaplarından da canlı olarak takip edilebilecek. Corona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkmama kuralına uyan Dündar, Özdil ve Ulu, canlı yayına evlerinden görüntülü sistem ile bağlanacak.

Son güncelleme: 14:19 05.04.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more