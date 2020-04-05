Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil her akşam sozcu.com.tr’de

Usta gazeteciler Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil, gündeme ilişkin önemli tespit ve değerlendirmeleri ile sozcu.com.tr‘de bir araya geliyor. 6 Nisan Pazartesi gününden itibaren hafta içi her akşam 20:30'da canlı yayında buluşacak olan Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil, deneyimli gazeteci ve muhabir Gökmen Ulu'nun moderatörlüğünde gündemi siz değerli okurlarımıza aktaracak.

Sözcü'nün youtube hesabından canlı olarak yayınlanacak program ayıca, sozcu.com.tr ve sozcu.com.tr‘nin sosyal medya hesaplarından da canlı olarak takip edilebilecek. Corona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkmama kuralına uyan Dündar, Özdil ve Ulu, canlı yayına evlerinden görüntülü sistem ile bağlanacak.