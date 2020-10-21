Ünlü oyuncularla fotoğraf çektiren muhtarın testi pozitif çıktı

Aydın Efeler Belediyesi tarafından yapılan yenileme çalışmaları ile yeni bir görünüme bürünen Aydın Boysan Sokağı'nın açılışı, düzenlenen törenle gerçekleşti.

'İki Bekar' isimli tiyatro oyununu sahnelemek üzere kente gelen sanatçılar Emre Kınay ve Buket Dereoğlu, Hasanefendi-Ramazanpaşa Mahalle Muhtarı Ünal Aktaş, siyasi parti temsilcileri ve Efelerli vatandaşlar, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'a açılış töreninde eşlik etti.

KURDALEYİ BİRLİKTE KESTİLER

Muhtar Aktaş, sokağın yapımında emeği geçen Belediye Başkanı Atay'a çiçek takdim ederek, açılış kurdelesini de sanatçılar ile birlikte kesti.

Başkan Atay ve oyuncular Kınay ve Dereoğlu ile temasta bulunarak aynı karede fotoğraf çektiren muhtar Ünal Aktaş'ın açılışın ardından yapılan corona virüsü testi pozitif çıktı. Hemen tedavi altına alınan muhtar Aktaş'ın temas ettiği kişilerin karantinaya alınıp alınmayacağı ise henüz bilinmiyor.