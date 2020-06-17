Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kötü örneğe son bir kez bakın!

Bakan Koca, takipçilerinden gelen uyarıların ardından Twitter hesabının kapak fotoğrafını değiştirdi.
“KÖTÜ ÖRNEĞE SON BİR KEZ BAKIN”
Koca, fotoğrafını değiştirmeden önce şunları yazdı:
* Tatlı dilli, ekşi dilli bütün uyarıları tek tek aldım. Teşekkür ederim. Kapak fotoğrafını birazdan değiştiriyorum.
* Kötü örneğe son bir kez bakın, çıkarım yapın.
* Doğrusu, orada, fotoğrafçı benden on, on beş metre uzaktaydı. Ama kapakta mazeret değil.
“KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT”
Bakan Koca’nın yeni kapak fotoğrafında “Kontrollü sosyal hayat. Maske + mesafe” ifadeleri yer aldı.