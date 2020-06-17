Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kötü örneğe son bir kez bakın!

Bakan Koca, takipçilerinden gelen uyarıların ardından Twitter hesabının kapak fotoğrafını değiştirdi.

“KÖTÜ ÖRNEĞE SON BİR KEZ BAKIN”

Koca, fotoğrafını değiştirmeden önce şunları yazdı:

* Tatlı dilli, ekşi dilli bütün uyarıları tek tek aldım. Teşekkür ederim. Kapak fotoğrafını birazdan değiştiriyorum.

* Kötü örneğe son bir kez bakın, çıkarım yapın.

* Doğrusu, orada, fotoğrafçı benden on, on beş metre uzaktaydı. Ama kapakta mazeret değil.

“KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT”

Bakan Koca’nın yeni kapak fotoğrafında “Kontrollü sosyal hayat. Maske + mesafe” ifadeleri yer aldı.