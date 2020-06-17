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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kötü örneğe son bir kez bakın!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tatlı dilli, ekşi dilli bütün uyarıları tek tek aldım. Teşekkür ederim. Kötü örneğe son bir kez bakın, çıkarım yapın" ifadelerinin ardından Twitter hesabının kapak fotoğrafını değiştirdi. Bakan Koca, maskenin çenesinde olduğu fotoğrafın yerine "Kontrollü sosyal hayat. Maske + mesafe" yazılan bir görseli koydu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kötü örneğe son bir kez bakın!

Bakan Koca, takipçilerinden gelen uyarıların ardından Twitter hesabının kapak fotoğrafını değiştirdi.

“KÖTÜ ÖRNEĞE SON BİR KEZ BAKIN”

Koca, fotoğrafını değiştirmeden önce şunları yazdı:

* Tatlı dilli, ekşi dilli bütün uyarıları tek tek aldım. Teşekkür ederim. Kapak fotoğrafını birazdan değiştiriyorum.

* Kötü örneğe son bir kez bakın, çıkarım yapın.

* Doğrusu, orada, fotoğrafçı benden on, on beş metre uzaktaydı. Ama kapakta mazeret değil.

“KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT”

Bakan Koca’nın yeni kapak fotoğrafında “Kontrollü sosyal hayat. Maske + mesafe” ifadeleri yer aldı.

Sağlık Sağlık Bakanı Twitter
Son güncelleme: 00:30 17.06.2020
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