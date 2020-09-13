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Üzerine döküm potası devrilen işçi hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir döküm fabrikasında çalışan Niyazi Ak, üzerine döküm potasının devrilmesi sonucu yanarak can verdi.

Sozcu.com.tr
08:09 -
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Üzerine döküm potası devrilen işçi hayatını kaybetti

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir döküm fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan Niyazi Ak isimli bir işçinin üzerine henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı döküm potası devrildi. Durumu fark eden işçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Niyazi Ak (FOTO: İHA)

Eriyen demirlerden dolayı vücudu yanan Niyazi Ak, sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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