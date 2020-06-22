Kız isteme merasimi pahalıya patladı! Vaka sayısı arttı

Normalleşme süreciyle birlikte corona virüsü vaka sayılarının arttığı Konya'da 3 mahalle karantinaya alındı.

KADINHANI'NDA 2 MAHALLE KARANTİNAYA ALINDI

Konya'nın Kadınhanı ilçesine bağlı Osmancık ve Kolukısa mahallelerinde yapılan testlerde, corona virüsü vakalarına rastlanması üzerine her 2 mahalle de İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Kararın ardından Osmancık ve Kolukısa mahalleleri giriş ve çıkışlara kapatıldı.

KARANTİNA KARARINI BELEDİYE BAŞKANI DUYURDU

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından duyuruda bulunan Kadınhanı Belediye Başkanı Mehmet Badem, şu ifadeleri kullandı:

* Covid-19 ile mücadele kapsamında bugün tarihli Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bulaş sayısının önlenmesi için İlçemiz Osmancık ve Kolukısa Mahalleleri 14 gün süreyle karantina altına alınmıştır.

* Bu karantina süreci kapsamında vatandaşlarımızın kurallara dikkatli bir şekilde uymaları mecbur kalmadıkları sürece evlerinden dışarıya çıkmamaları, maske takmaları ve sosyal mesafeyi korumaları önemle rica olunur.

KIZ İSTEME MERASİMİ PAHALIYA PATLADI

Konya’nın Seydişehir ilçesi Kesecik Mahallesi'nde de iki aileden çok sayıda kişinin katıldığı kız isteme merasimi düzenlendi. Kız isteme merasiminin ardından Hatay’dan geldikleri öğrenilen erkek tarafı memleketlerine geri döndü.

5 KİŞİDE CORONAYA RASTLANDI

Erkek tarafının Hatay’a dönmesinin ardından kız tarafından 5 kişinin corona virüsü testi sonucunun pozitif çıkması üzerine mahalle karantinaya alındı. Erkek tarafının ise Hatay'da karantinaya alındığı öğrenildi.