Vali Gül: 300 firma değil 300 tesis açtık

Vali Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım ve Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Cengiz Şimşek ile geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılan 300 üretim tesisinden bazılarını ziyaret etti.

Kendisinin hem vali hem de Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyeti başkanı olduğunu hatırlatan Gül, açılışla ilgili eleştirilerde art niyet aramadığını söyledi.

“300 TESİS AÇTIK”

Gül, şu bilgiyi verdi:

* İnsanların kafasında şu var; firmanın isimlerine bakıyorlar ve internetten onun kuruluşuna bakıyorlar. Deniliyor ki ‘1960, 1970, 1980'da kurulan bir firmanın şimdi açılışı yapılıyor.'

* Biz 300 firma açmadık biz 300 tesis açtık. Bunun içinde 10, 50,100 yıllık firmalar var. Burada 5 OSB yan yana. İnsanlar ilk olarak 5 bin metrekareyle başlamış sonra bunu büyütmüş.

* Yine lokanta ve eczanelerin açıldığı konuşuldu. Lokanta denilen şey, burası gastronomi kenti. Bununla beraber çok fazla talep var, bu talep kendi sanayisini üretti.

* Gaziantep yemekleri hazır dondurulmuş gıda olarak dünyanın her yerine ihraç ediliyor. 100 milyon cirosu olan bir şirketten bahsediyoruz. Eczane denilen yer, evet kendisi eczacı ama kendisi bebek bezi üretiyor. Kurduğu ve en son aldığı makine 5 milyon dolar.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK OSB'Sİ

Gül, üretim tesislerinden birinin isminin yanlış yazıldığını ve bir fabrikanın ise daha önce açılışının yapıldığını ancak oranın da kapasite artırdığını ifade etti.

Önemli olanın üretim kapasitesini artırmak olduğunu vurgulayan Gül, “Açılışı yapılan fabrika yeni makineler alarak kapasitesi artırdı. Sonuç itibariyle asıl olan ne yatırım yaptığı, ne kadar ürettiği. Bizim mantığımız ‘daha çok fabrika açmış' gibi göstermek olsaydı, ilçelerimizde resmi açılışı yapılmayan 46 fabrikayı biz hiç listeye koymadık. Gaziantep'in fabrika açamama gibi bir derdi yok” diye konuştu.

Sanayide kullanılan enerjinin her yıl arttığını anlatan Gül, şöyle devam etti:

* Gaziantep'te sanayide kullanılan enerjiye baktığımızda son 3 yılda yüzde 35 enerji kullanım artışını görüyoruz.

* Bu ay, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 14 artış var. Enerji kullanmak demek üretim demek. Gaziantep OSB Türkiye'nin en büyük OSB'si.

* Türkiye'de OSB'lerde kullanılan toplam elektriğin yüzde 8'i Gaziantep OSB'de kullanılıyor. Sanayide kullanılan elektriğin ise yüzde 5'i kullanılıyor.

* Gaziantep genelinde hem sanayide hem de diğer sektörlerde toplamda 70 bin ilave istihdam var, hem de pandemiye rağmen.

“GELİP İSTİHDAMI GÖRSÜNLER”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Gaziantep'in üreten ve ihraç eden bir şehir olduğunu söyledi. Pandemi sürecinde dünyanın üretimde yavaşladığını ancak Gaziantep'in koştuğunu kaydeden Şahin, “Güneş balçıkla sıvanmaz. Eğer bu konuda endişeleri varsa Ankara'da masa başında oturup Gaziantep ile ilgili yorum yapanları ben buraya davet ediyorum. Gelsinler buradaki üretim ve istihdamı görsünler” ifadesini kullandı.