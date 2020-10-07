Vali Yerlikaya: 6 bin 513 kişi izolasyon koşullarına uymadı

AFAD (Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) Hasdal Yerleşkesi'nde düzenlenen toplantıya; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Vali Yardımcısı Niyazi Erten, İlçe Kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Tuğg. Nuh Köroğlu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Albay Tayfun Paşaoğlu, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Halk Sağlığı Başkanı Dr. Abdullah Emre Güner ve İlçe Sağlık Müdürleri katıldı.

İstanbul'da yürütülen salgın denetim çalışmalarının ve ilçelerde yapılan filyasyon faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantıda Vali Yerlikaya, ilçelerdeki çalışmalara dair kaymakamlardan ve ilçe sağlık müdürlerinden bilgi aldı.

“NİSAN AYINA GÖRE HASTA SAYIMIZ YÜZDE 80 AZALDI”

İstanbul'da yapılan PCR testlerinden alınan numunelerin; 15'i kamu, 13'ü özel olmak üzere toplam 28 laboratuvarda analiz edildiğini belirten Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı;

*Bugün itibariyle; günlük yaklaşık 37 bin-38 bin test kapasitesine ulaştık. Nisan ayında pandeminin pik dönemine göre, şu anda yatan hasta sayımız yüzde 80 azaldı.

*Pozitif veya temaslı olanlara filyasyon oranımız yüzde 99'un üzerine geldi. Ortalama filyasyon süremiz ise 13 saate kadar düştü. Hızlı tanılama ve filyasyon ekiplerimizin erken müdahalesi, şehrimizde salgınının sınırlandırılmasında başarılı olmamızı sağladı.

*İlimizdeki hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyonda bulunan vatandaşlarımızın sayılarındaki değişimi bire bir takip ediyoruz.

“38 BİN 427 İHBAR ALINDI”

Şu anda 39 ilçede, toplam 673 ekiple sahada filyasyon çalışmaları yürütüldüğünü ifade eden Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü;

*10 Ağustos – 5 Ekim tarihleri arasında İlçe Sağlık Müdürlüklerimiz, Emniyetimiz, Jandarmamız, VEFA Sosyal Destek Birimlerimiz 482 bin 618 ev ziyareti, 579 bin 705 telefon takibi yaptı.

*VEFA Sosyal Destek Birimlerimizce, 88 bin 735 hizmet yerine getirildi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca, 7 bin 246 ailemize 2 milyon 314 bin lira nakdi, 11 bin 26 ayni yardım yapıldı.

*İl/ilçe salgın denetim merkezlerince 21 Ağustos – 7 Ekim döneminde başta izolasyon koşullarına uyum olmak üzere kişiler ve işletmeler, şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım vasıtaları, nikah ve düğün salonları, berber/kuaför/güzellik merkezleri, pazar yerleri vb. yerlerde yapılan denetimlerde; 38 bin 472 ihbar alındı, 576 bin 892'si re'sen denetim olmak üzere 615 bin 364 denetim faaliyeti gerçekleştirildi.

“TEDBİRLERE UYMAYAN 8 BİN 663 KİŞİ VE İŞLETME UYARILDI”

Bu denetimler sonucunda 6 bin 513 kişinin izolasyon koşullarına uymadığının tespit edildiğini söyleyen Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Belirlenen tedbirlere uymayan; 8 bin 663 kişi ve işletme uyarıldı, 3 bin 427 idari para cezası uygulandı, 3 veya daha fazla ihlal yapan 80 işletmenin faaliyeti geçici olarak durduruldu.

*Evinde karantinaya uymayan veya karantina şartlarına uygun barınma imkanı bulunmayanları YURTKUR'a ait 2 yurtta misafir ediyoruz.

*Bugüne kadar 951 vatandaşımıza yurtlarda izolasyon hizmeti verdik, veriyoruz. Halen 470'i evsiz olmak üzere izolasyon kurallarına uymayan toplam 538 vatandaşımızı zorunlu izolasyon için misafir ediyoruz.

İlginizi Çekebilir Güncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte 6 Ekim tablosu…