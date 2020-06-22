Valilik duyurdu: Maske zorunlu hale getirildi!

Ordu Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, 22 Haziran 2020 tarihi saat 24:00'ten itibaren, vatandaşların tamamının ikametleri haricinde kamu binaları, pazar yerleri, bahçe, bulvar, cadde, sokak gibi tüm kamusal alanlarda, ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske kullanmalarına, karar verildiği belirtildi.

Alınan karara uymayan vatandaşlara, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 900 TL idari para cezası verileceği kaydedildi.

Valiliğin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

* Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid­19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam etmektedir.

* Devletimiz, tüm kurumları ile bu salgının yayılmasını ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek için her türlü tedbiri almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek, vatandaşlarımızla paylaşmaktadır.

* Yaşanan salgının biran önce engellenmesi, vatandaşlarımızın sağlık güvenliğinin korunması amacıyla, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 22.06.2020 tarih ve 85 sayılı Kararı ile;

* İlimiz genelinde 22.06.2020 tarihi saat 24.00'ten itibaren, vatandaşlarımızın tamamının ikametleri haricindeki kamu binaları, pazar yerleri, bahçe, bulvar, cadde, sokak gibi tüm kamusal alanlarda, ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske kullanmalarına, karar verilmiştir.

* Alınan karara uymayan vatandaşlara, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince 900 TL idari para cezası verilecektir. İHA