Van’da çığ felaketinden Saadet Partisi’ni yıkan haber

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Van’da meydana gelen çığ felaketi ve 38 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı.

Karamollaoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

*Van’da dün 5 vatandaşımızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken bugün de kurtarma çalışmalarında düşen çığ sebebiyle 8 vatandaşımızın vefat ettiğini büyük bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Bu acı hadiselerde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum.

*Van’da meydana gelen ve yüreklerimizi dağlayan çığ felaketinde hayatını kaybeden Saadet Partisi İpekyolu İlçe Başkanımız Mehmet Emin Kurt’a Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve teşkilatımıza başsağlığı diliyorum.Kaybettiğimiz bütün canlarımız için milletimizin başı sağolsun.