Virüsün yayılması için ‘el birliğiyle’ çalıştılar!

Dünyayı tehdit eden corona virüsüne karşı gerek uzmanlar gerek yetkililer peş peşe uyarılar yapıyor, ilave tedbirler açıklanıyor.

Vaka ve ölüm sayısı her geçen gün artarken, bazı kentler için alarm zilleri çalıyor. Bu ağır tabloya rağmen bazı vatandaşlar ne uyarılara kulak asıyor ne de yasaklara…

Bu bağlamda son hadise İstanbul Maltepe’de yaşandı. Zümrütevler Mahallesi’nde otomobillerini yola park eden kişiler sokağın ortasında davul ve zurna eşliğinde el ele halay çekti.

DHA’nın haberine göre; sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı o anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.