Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Virüsün yayılması için ‘el birliğiyle’ çalıştılar!

Dünyayı kasıp kavuran corona virüsü, 1 Haziran'da geçilen normalleşme süreciyle birlikte Türkiye'de tekrar korkutan boyutlara vardı. Devlet yetkililerinin ve hekimlerin tüm uyarılarına rağmen, bazı vatandaşlar virüsün yayılımını kolaylaştırmak için adeta 'elinden geleni' yapıyor.

Sozcu.com.tr
09:48 -
Haberler Gündem
Virüsün yayılması için ‘el birliğiyle’ çalıştılar!

Dünyayı tehdit eden corona virüsüne karşı gerek uzmanlar gerek yetkililer peş peşe uyarılar yapıyor, ilave tedbirler açıklanıyor.

Vaka ve ölüm sayısı her geçen gün artarken, bazı kentler için alarm zilleri çalıyor. Bu ağır tabloya rağmen bazı vatandaşlar ne uyarılara kulak asıyor ne de yasaklara…

FOTO: DHA

Bu bağlamda son hadise İstanbul Maltepe’de yaşandı. Zümrütevler Mahallesi’nde otomobillerini yola park eden kişiler sokağın ortasında davul ve zurna eşliğinde el ele halay çekti.

DHA’nın haberine göre; sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı o anlar, bir vatandaş tarafından  cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Son güncelleme: 09:50 06.09.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more