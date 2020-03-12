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Vücuduna sardığı esrarı salçayla gizlemiş

Diyarbakır'da, jandarma ekiplerince durdurulan otobüste narkotik köpeği 'Çiko'yla yapılan aramada, bir yolcunun kokuyu önlemek için salçayla gizlediği 780 gram esrar ele geçirildi.

11:41 -
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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez Kayapınar ilçesindeki Şanlıurfa karayolunda bulanan Pirinçlik Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yol kontrol uygulaması yapıldı. Ekipler durdurdukları bir yolcu otobüsünde yarama yaptı.

Beline sardığı esrarı köpekler tarafından fark edilmesin diye salçayla kaplamış. Foto: İHA

Arama sırasında narkotik köpeği ‘Çiko’ yolculardan N.F.’ye tepki verdi. ‘Çiko’nun tepki vermesi üzerine jandarma ekiplerince N.F.’de yapılan aramada beline yerleştirdiği, dış yüzeyi kokuyu önlemek için özel olarak salçayla sıvanmış ve üzeri streç film ile kaplanmış, satışa hazır 780 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan N.F.’nin jandarmadaki sorgusu sürüyor. (DHA)

Diyarbakır film Şanlıurfa
Son güncelleme: 12:02 12.03.2020
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