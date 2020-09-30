Yağışlar bugün de sürecek, sıcaklıklar düşüyor! 30 Eylül hava durumu tahminleri…

Meteoroloji’nin uyarılarına göre dün yurdun kuzey batısında kendini gösteren yağışlar bugün Karadeniz kıyılarında daha dar bir alanı etkileyecek. Yurdun güneyinde de sağanak yağış bekleniyor.

BİRÇOK İL İÇİN UYARI GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Adana’nın kuzeyi, Kahramanmaraş’ın batısı ve Osmaniye’nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor.

SICAKLIKLAR DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz günlerde düşüşe geçen hava sıcaklığının doğu bölgelerde değişmeyeceği, diğer yerlerde 3 ala 7 derece azalacağı tahmin ediliyor.

KARADENİZ BÖLGESİ İÇİN DOLU UYARISI

Meteoroloji’nin uyarısına göre yağışların Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.