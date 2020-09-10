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‘Yan baktın’ deyip kurşun yağdırdılar

İstanbul Sultanbeyli'de 'insan hayatı bu kadar ucuz mu?' dedirten bir olay yaşandı. İddiaya göre park halindeki otomobilde oturan 3 kişi yoldan geçen Halil İbrahim B.'ye, kendilerine yan baktığı iddiasıyla saldırdı. Darp ettikleri Halil İbrahim B.'yi silahla da yaralayan şüpheliler otomobille olay yerinden kaçtı.

Sozcu.com.tr
07:26 -
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Sultanbeyli’ye bağlı Abdurrahmangazi Mahallesi’nde saat 03.00 sıralarında yol kenarında park edilmiş bir otomobil içinde oturan 3 kişi yanlarından geçen Halil İbrahim B. ile kendilerine yan baktığı gerekçesi ile tartışmaya başladı.

SİLAHINI ÇEKİP ATEŞ ETTİ

Tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Otomobildekilerden biri silahını çekerek ateş etmeye başladı. Vücuduna iki mermi isabet eden Halil İbrahim B. kanlar içinde yere yığıldı. Saldırganlar ise otomobillerine binerek olay yerinden uzaklaştı.

Sultanbeyli Devlet Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına alınan Halil İbrahim B.’nin hayati tehlikesi bulunmazken polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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