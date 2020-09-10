‘Yan baktın’ deyip kurşun yağdırdılar

Sultanbeyli’ye bağlı Abdurrahmangazi Mahallesi’nde saat 03.00 sıralarında yol kenarında park edilmiş bir otomobil içinde oturan 3 kişi yanlarından geçen Halil İbrahim B. ile kendilerine yan baktığı gerekçesi ile tartışmaya başladı.

SİLAHINI ÇEKİP ATEŞ ETTİ

Tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Otomobildekilerden biri silahını çekerek ateş etmeye başladı. Vücuduna iki mermi isabet eden Halil İbrahim B. kanlar içinde yere yığıldı. Saldırganlar ise otomobillerine binerek olay yerinden uzaklaştı.

Sultanbeyli Devlet Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına alınan Halil İbrahim B.’nin hayati tehlikesi bulunmazken polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)