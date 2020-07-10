Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 11 ve 12 Temmuz sokağa çıkma yasğaı olacak mı?

Normalleşme süreci kapsamında adımlar atılırken kademeli olarak kaldırılan sokağa çıkma yasağı son dönemde yeniden tartışılan konular arasında yer alıyor. Vaka sayısının yüksek olmaya devam etmesi nedeniyle sokağa çıkma yasağı için gözler İçişleri Bakanlığına ve Cumhurbaşkanı’na çevrildi.

YARIN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Yarın ve pazar günü için sokağa çıkma yasağıyla ilgili bu hafta sonu için bir bilgi henüz gelmedi. Bilim Kurulu Toplantı’sı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, Kurban Bayramı’nda alınacak önlemlere değindi ancak bu hafta sonunu kapsayan bir sokağa çıkma yasağından söz etmedi.

CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN İPTAL EDİLMİŞTİ

6-7 Haziran tarihleri için İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir genelge yayınlanmış, 15 ili kapsayan bir sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada yasağın iptal edildiğini duyurmuştu.