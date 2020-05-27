Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Yasağa rağmen bayramlaşmaya gitti! 13 kişiye corona bulaştırdı

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bir kişi, kısıtlama olmasına rağmen yakınlarına bayram ziyaretine gitti. Öksürük ve yüksek ateş şikayeti ile hastaneye kaldırılan kişiye yapılan testlerde corona virüsü tespit edildi. Şahsın temas ettiği 13 kişiye de virüsü bulaştırdığı ortaya çıktı.

19:22 -
Haberler Gündem
Yasağa rağmen bayramlaşmaya gitti! 13 kişiye corona bulaştırdı

Olay, Talaytepe Mahallesi’ne bağlı bir mezrada meydana geldi. İddiaya göre bir kişi, 3 gün önce sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen akrabalarına bayram ziyaretine gitti.

Ziyaret sonrası öksürük ve yüksek ateş şikayeti ile hastaneye kaldırılan şahsın, corona virüsü testi pozitif çıktı.

Hastanın temas ettiği 13 kişide de corona virüsü tespit edilince mezranın tamamı güvenlik güçleri tarafından karantinaya alındı, mezaraya giriş çıkışlar yasaklandı.

Mezranın etrafında güvenlik önlemleri alınırken mezrada yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek ekipleri tarafından karşılanacağı öğrenildi. (İHA)

İLGİLİ HABERFabrikada corona testi pozitif çıkan işçi sayısı 15'e yükseldiFabrikada corona testi pozitif çıkan işçi sayısı 15'e yükseldi

İLGİLİ HABERIPSOS'un corona virüsü araştırmasından çarpıcı sonuçlarIPSOS'un corona virüsü araştırmasından çarpıcı sonuçlar
aile Corona Diyarbakır Zonguldak
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more