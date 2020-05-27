Yasağa rağmen bayramlaşmaya gitti! 13 kişiye corona bulaştırdı

Olay, Talaytepe Mahallesi’ne bağlı bir mezrada meydana geldi. İddiaya göre bir kişi, 3 gün önce sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen akrabalarına bayram ziyaretine gitti.

Ziyaret sonrası öksürük ve yüksek ateş şikayeti ile hastaneye kaldırılan şahsın, corona virüsü testi pozitif çıktı.

Hastanın temas ettiği 13 kişide de corona virüsü tespit edilince mezranın tamamı güvenlik güçleri tarafından karantinaya alındı, mezaraya giriş çıkışlar yasaklandı.

Mezranın etrafında güvenlik önlemleri alınırken mezrada yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek ekipleri tarafından karşılanacağı öğrenildi. (İHA)

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