Yasağa uymadı sokağa çıktı! İlk ceza kesildi

Corona virüsü salgını nedeniyle vaka sayısının 1000'e yaklaştığı Türkiye'de 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirildi.

Acil ihtiyaçlarını karşılamak için de 112, 155, 156 numaralarını arayabilecekleri açıklandı.

İSTİSNA DURUMLAR BELİRLENDİ

İçişleri Bakanlığı, corona virüs salgını önlemleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağıyla ilgili olarak ek genelge yayınlandı.

Dün gece 01.00'de valiliklere gönderdiği ek genelgeye göre başta doktorlar olmak üzere sağlık çalışanları, belediye başkanları, kurum il müdürleri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri, kamu görevlileri, kamu hizmeti yürütenler, eczacılar; 65 yaş ve üstü için uygulanan sokağa çıkma yasağından muaf tutuldu.

İLK CEZA KESİLDİ

Sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlara para cezası uygulanacağı belirtildi. Bu kapsamda Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi’nde ismi öğrenilemeyen bir vatandaş, yasağa uymayarak dışarı çıktı.

“YENİDEN CEZA YAZARIZ”

Cep telefonu kamerası ile çekilen görüntülerde 392 lira idari para cezası yediğini söyleyen vatandaş, “Yapacak bir şey yok. Ekmek almaya gidiyordum, dışarıda görürsek yeniden ceza yazacaklarını söylediler” ifadesini kullandı.

Yaşlı adamın rahat tavırları ise dikkat çekti. İHA

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