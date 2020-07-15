Yavaş: Halkta güven duygusunu inşa ettik

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde görevde 1. yılını tamamlarken belediye olarak öncelikle halkta güven duygusunu inşa ettiklerini söyledi.

Zorda kalan vatandaşların imdadına yetişecek bir belediyenin varlığından haberdar olduklarını ifade eden Yavaş, “Göreve geldik ve ilk olarak bu şehri yönetenlere karşı, halkta güven duygusunu inşa ettik. İnsanlar zorda kaldıkları zaman imdadına yetişecek bir belediyenin varlığından haberdar oldular. En karamsar zamanlarda bile ellerinden tutacak derdini paylaşacak, bir büyük çatı olduğunu fark ettiler” diye konuştu.

“ERTELEYEMEYECEĞİMİZ ŞEYLER DE VAR, İNSAN GİBİ”

İlgili projeleri hayata geçirmek için çalışmaların devam ettiğini ve edeceğini söyleyen Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

Yol, kaldırım, üst geçit, park, metro paranız olduğunda her zaman yapılabilir, yapılmalıdır projelendiriyor ve yapıyoruz da. Bunları paranız olmadığında veya bulduğunuz krediler mecliste onaylanmadığında, erteleyebilirsiniz.

* Oysa erteleyemeyeceğimiz şeyler de var, insan gibi, yöneticilerini kırgın insan kalplerini onarmak, neredeyse devletine küsme noktasına gelmiş mağdur ve mazlumları yetiştirmek, adalet arayanları adalete kavuşturmak gibi.

“BİR YILDA İNŞA ETTİĞİMİZ EN BÜYÜK ŞEY…”

1 yılda inşa ettiği en önemli şeyin güven olduğunu söyleyen Mansur Yavaş şöyle konuştu:

* Değerli arkadaşlar 1 yılda inşa ettiğiniz en büyük şey nedir diye sorarsanız, cevabı sadece Ankara halkı değil milletimiz veriyor, güven inşa ettik üstelik de kamuya güvenin sarsıldığı bir ortamda.

* O güven istediğiniz kadar para koyun para ile inşa edilmez. Samimiyetle adaletle, şeffaflıkla, dert ortaklığıyla inşa edilir. Hepiniz gördünüz yardım kampanyalarına kim bir tuğla koyduysa o tuğlanın gittiği yerden emin olarak koydu.

* Kim bir kardeşine yetişmeye, onun sofrasına aş koymaya çalıştıysa bunu huzur içinde yaptı. Ankara dışından da uzanan eller iyilikle yarışa ortak oldu, güzelliği paylaşmak istedi.

Belediyemiz işte o 1 yılda inşa ettiği emin kimliği ile bunu başardı. Biz bu bir yılda modern belediyecilikte olması gerekeni hayata geçirdik.