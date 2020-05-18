Yaycı: Türk amiraline yakışanı yaptım

Türkiye, adının bir ihale dosyasına karıştırılıp görev yerinin değiştirilmesi sonrası istifa eden eski Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı’yı konuşuyor.

İtibarı ile üniforması arasında tercih yapan Cihat Yaycı, yakın çevresine “Bir Türk amiraline yakışanı yaptım. Zamanı gelince her şey ortaya çıkacak” dediği öğrenildi.

* Cihat Yaycı’nın istifa dilekçesinde neler var? FETÖ'yle mücadele edenler neler yaşadı?

* Deniz yetki alanları yani Mavi Vatan mücadelesinde vatanı koruyanların nelerle karşılaştı?

* Bir kuvvet kurmay komutanına yapılan kumpaslar sonucunda onuru, gururu nasıl incindi, çevresindekilere neler söyledi?

Tümamiral Cihat Yaycı’nın istifasının perde arkası SÖZCÜ yazarı Aytunç Erkin’in yarınki yazısında…

Aytunç Erkin, geçen cuma günü Halk TV’de yayınlanan Taksim Meydanı adlı programda, Tümamiral Cihat Yaycı hakkında yürütülen karalama kampanyasını anlatmıştı.