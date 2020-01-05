Yeni doğan bebeklere en çok verilen isimler

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye’de geçen yıl 605 bin 310 erkek, 575 bin 530 kız bebek doğdu. Dünyaya gelen 1 milyon 180 bin 840 bebekten erkeklere en fazla Yusuf, Eymen, Miraç; kız bebeklere de Zeynep, Elif, Defne ismi verildi.

Yusuf: 8 bin 816

Eymen: 7 bin 713

Miraç: 6 bin 857

Zeynep: 13 bin 420

Elif: 8 bin 586

Defne: 6 bin 886

MEHMET VE FATMA İLK SIRADA YER ALIYOR

Türkiye genelinde erkeklerde en fazla kullanılan isim 2 milyon 737 bin 31 kişiyle Mehmet oldu. Mehmet'i 2 milyon 68 bin 92 ile Mustafa,1 milyon 724 bin 223 kişiyle Ahmet takip etti.

Kadınlarda ise 2 milyon 678 bin 292 ile Fatma en çok kullanılan kadın isminde birinci olurken, 2 milyon 33 bin 814 kişiyle Ayşe, 1 milyon 594 bin 873 kişiyle Emine en fazla kullanılan diğer isimler oldu.

BU İSİMLER SADECE BİR KİŞİDE VAR

Türkiye’de bazı isimler ise sadece bir kişide bulunuyor. Bunlar arasında Feratun, Dilbere, Farim, Ülçü, Selmanni, Eliyde, Mürinşah, Hörem, İsal ve Femedi isimleri dikkati çekti.

Çift isim olarak da Bersıyan İsak, Öner Tugan, Alya Nursen, Necip Amir, Hayat Nuriye, Sabriye Tezer, Aylin Fügen, Hazni Ayaz, Mahmut Eyüphan ile Meşküre Canan adları listelerde yer aldı. (İHA)