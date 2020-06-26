YKS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? YKS’ye veliler gelebilecek mi?

Öğrencilerin üniversite hayallerini gerçekleştirmek için katılmaları gereken YKS’de giriş belgesi geçtiğimiz günlerde erişime açıldı, sınav ise yarın itibariyle gerçekleştirilecek. YKS'ye girerken kimlik ve giriş belgesi büyük önem taşıyor. Bu sene virüs önlemleriyle geçecek YKS için Sağlık Bakanı yaptığı açıklamayla YKS giriş ve çıkış saatleri için özel tedbirler alınacağını duyurdu.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

YKS SINAV YERİ SORGULAMA

YKS SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA?

TYT , 27 Haziran 20 20 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.

AYT, 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

YDT, 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.

ÖSYM BAŞKANINDAN YKS AÇIKLAMASI

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, hafta sonu gerçekleştirilecek 2020-YKS’ye ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Aygün, şu ifadeleri kullandı:

* Hafta sonu gerçekleştireceğimiz 2020-YKS için Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda gerekli tedbirleri aldık, hazırlıklarımızı tamamladık.

* Sınava katılacak bütün adaylarımıza başarılar, sınav görevlilerimize de kolaylıklar diliyorum.

YKS’YE VELİLER GELEBİLECEK Mİ?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ‘Sınav öncesi tüm sınav merkezlerimiz dezenfekte edilecektir. Sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçesine alınmayacaktır. Bu yüzden yalnızca bir yakınınızla gelmelisiniz. Okul bahçeleri girişinde ve önünde kümelenmenin önlenmesi için ailelerin adayları bıraktıktan sonra bu alanlardan ayrılmaları önem arz etmektedir.

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