Zabıta hem uyardı hem maske dağıttı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, şehir merkezindeki park ve mesire yerlerindeki vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafelerini korumaları yönünde uyarırken, bugün sokağa çıkma günü olan 65 yaş üzeri vatandaşlara da ücretsiz maske dağıtıldı.

MASKE VE SOSYAL MESAFE

Corona virüsü ile mücadelesini kararlılıkla sürdüren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte denetimlerini de sıklaştırdı.

Özellikle Kanlıkavak bölgesinde Porsuk Çayı kenarında gençlerin yoğun olduğu bölgelerde denetimlerini sıklaştıran ekipler, hem maske hem de sosyal mesafe uyarısı yaptı.

Çevreyi kirletmeleri konusunda gençleri uyaran zabıta ekipleri, sokağa çıkma izinleri olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara da maske dağıttılar.

RİSK DEVAM EDİYOR

Salgın riskinin devam ettiğini ifade eden Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı yetkilileri, sosyal mesafe ve maskenin bu süreçte büyük önem taşıdığını bu sebeple de vatandaşları bu konuda bilinçlendirmek için saha ekipleri aracılığıyla uyarılar gerçekleştirdiklerini belirtti. Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğunun altını çizen yetkililer, maskesiz sokağa çıkmanın cezai yaptırımı olduğunu hatırlattı.