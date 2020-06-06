Eskişehir’de siyanür havuzu tepkisi

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki TMSF yönetimindeki Koza Altın İşletmelerinin yaşam alanlarının yanı başındaki 40 hektar alana 1 milyon 750 bin metreküplük, siyanürlü ikinci atık depolama tesisinin ÇED raporu onaylandı. Tesisin inşaat çalışmalarına başlandı. Tesisin ÇED raporunun onaylanmasını vatandaşlar protesto etti.

TESİS ALANINDA TEPKİ GÖSTERDİLER

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, TMSF'ye bağlı kayyım yönetimindeki Koza Altın İşletmeleri'nin, Sivrihisar'a bağlı Kaymaz Mahallesi'nde yapmak istediği Siyanürlü Atık Barajı için onaylanan ÇED raporunun ardından, inşaat çalışmalarına başlanması üzerine düzenlenen basın açıklamasına katıldı.

Kaymaz'da düzenlenen tepki açıklamasında Başkan Ataç'ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy, Eskişehir Baro Başkanı Mustafa Elagöz, TMMOB Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Neşet Aykanat, Eskişehir Tabip Odası Başkanı Mehmet Akif Aladağ, Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı Sadık Yurtman ve STK temsilcileri bir araya geldi. Basın açıklamasına katılanlar, söz konusu tesisin yapımı ile zehirli ağır metallerin doğaya vereceği zararlara dikkat çekerek duruma tepki gösterdi.

“DOĞAYI EN ÇOK RAHATSIZ EDEN İNSANOĞLU”

Siyanür havuzuna tepki gösteren Başkan Ataç, “Buraya gelirken, Kaymaz'da 1990'ların başında olan altın eylemini hatırladık. O eylemlerin neticesinde altın araması ertelenmişti, yapılmamıştı. O zaman öyle bir başarı elde edilmişti. Şimdi de öyle bir başarı elde edeceğiz arkadaşlar. Korona nedeniyle insanlık doğadan çekilince vahşi yaşamın bütün unsurları kendisini yeniden gösterdi. Doğayı en çok rahatsız eden şey insanoğlunun kendisi” şeklinde konuştu.

“ELİMİZDEN NE GELİRSE YAPACAĞIZ”

TMSF elinde olan şirketin yani devletin kendi eliyle altın aramak için siyanürlü havuzun yapıldığını ifade eden Ataç şunları söyledi:

“Bugün de böyle bir konu için, devlet eli ile yapılan bir konu için buradayız. Arkadaşlar, bu işletmeyi hükümet FETÖ'cülerin elinden aldı, ama maalesef tesisi kendi eliyle yapıyor. Bu nasıl bir çelişkidir, anlaşılır gibi değil. Tabi son 20 yılda Türkiye'yi gezdiğinizde her yer delik deşik. Yer üstünü bıraktılar ve şimdi yer altında geziyorlar. Buradaki yapılan siyanür havuzu kabul edilebilir değil. Bunun durdurulmasını sağlayacağız. Bu siyanür insanoğluna, tarıma, hayvancılığa her şeye zarar veren kimyasal bir madde. Bugün belki birtakım menfaatler uğruna bazı arkadaşlarımız görmezden geliyor ama lütfen vazgeçsinler. Çocuklarımız çok kıymetli. Torunlarımız, büyüklerimiz çok kıymetli. Bu sebeple, Kaymaz halkının var gücüyle bu mücadelede kendilerini yalnız bırakmayan doğa dostlarına destek vermeleri lazım. Siyanür havuzu kabul edilemez bir şey. Sonlanması için elimizden ne gelirse yapacağız. Böyle kritik bir dönemde sizlere sağlıklar diliyorum. İnşallah sevimli Kaymaz bölgemiz ziyan olmasın, yazık olmasın en büyük dileğim bu.”