Zonguldak’ta ve Sinop’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak… Sinop, Zonguldak duha namazı ve bayram namazı vakitleri

Ramazan Bayramı sabahına İslam alemi bayram namazıyla başlayacak. Bayram namazı her ilde farklı saatlerde kılınacak. Peki Sinop’ta ve Zonguldak’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak? Yılda iki kere kılınan bayram namazı nasıl kılınır? Zonguldak’ın önemli camileri ve Zonguldak bayram namazı saati ve Sinop bayram namazı saatihaberimizde…

ZONGULDAK'TA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Karadeniz şehirlerinden olan Zonguldak'ta vatandaşlar bayram namazını Diyanet'in belirlediği saat olan 06:07'de kılacak. İl il diğer bayram namazı saatlerini aşağıdaki habere tıklayarak öğrenebilirsiniz.

SİNOP BAYRAM NAMAZI SAATİ

Sinop’ta bayram namazı saat 05:46’da kılınacak.

TÜM İLLERİN BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

DUHA NAMAZI NEDİR? KUŞLUK NAMAZI SAAT KAÇTA KILINIR?

Duha namazı aynı zamanda kuşluk namazı olarak da bilinir. Güneşin bir mızrak boyu yükselmesinden, yani Güneş doğduktan 45 dakika sonra başlar, öğle namazına 45 dakika kalıncaya kadar devam eder. Niteki bir hadîs-i Şerîfte: “Kuşluk namazı, deve yavrusunun ayakları sıcaktan kızdığı zamandır.” Buyurulur. (Müslim, Misâfirîn, 143)Duhâ (kuşluk) namazı dediğimiz nafile namaz bu andan itibaren kılınır. Zeval vaktine yarım saat kalıncaya kadar devam eder. İki veya dört veya sekiz veya on iki rek‘at kılınabilirse de, en faziletlisi sekiz rek‘at kılmaktır.

ZONGULDAK'IN TARİHİ CAMİLERİ

Bu sene virüs salgını nedeniyle bayram namazı evlerde kılınacak. Sizler için Zonguldak’ın geçtiğimiz senelerde bayram namazlarında dolup taşan camilerini derledik.

Köprülü Camii: Safranbolu ilçesindedir. Sadrazam Köprülü Mehmed Paşa tarafından 1622’de yaptırılmıştır. İlçenin en büyük camisidir.

Gazi Süleyman Paşa Camii: Safranbolu ilçesinde Cami-i kebir mahallesindedir. On altıncı asırda yapıldığı tahmin edilen eser, çok bakımsızdır.

Hidayetullah Camii: Safranbolu ilçesi İzzet Mehmed Paşa Mahallesindedir. Hidayet Ağa tarafından 1718-1719 senesinde yapılmıştır. Birkaç defa tamir gören caminin minaresi bezemelerle süslüdür.

İzzet Mehmed Paşa Camii: Safranbolu’da İzzet Mehmed PaşaMahallesindedir. Sultan Üçüncü Selim Hanın sadrazamı İzzet Mehmed Paşa tarafından 1779’da yapılmıştır. Çeşitli zamanlarda tamir görmüştür. Kubbelerinin hepsi kurşunla kaplıdır.

Lütfiye Camii: Safranbolu’da Akçasu Mahallesindedir. Hacı Hüseyin Hüsnü tarafından 1879’da yaptırıldığı kitabesinden anlaşılmaktadır. Kaçak Camii de denir.