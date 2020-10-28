Zoom’a uçtan uca şifreleme özelliği geldi

COVID-19 salgını ile dünyanın dört bir yanında çok sayıda kişinin evde kalması, eğitim ve iş hayatının evden sürdürülmesi Zoom’un toplantı katılımcı sayısında da önemli bir değişim yarattı. Kullanıcı sayısının artmasıyla birlikte uygulamya eklenen özellik ve güncellemeler de arttı. Zoom şimdi ise güvenlik konusunda önemli bir adım atıyor.

UÇTAN UCA ŞİFRELEME ZOOM’DA

WhatsApp uygulaması, uçtan uca şifreleme özelliğini uzunca bir süredir bünyesinde barındırıyor. The Verge’ün haberine göre, WhatsApp’ta sohbetlerin üçüncül kişiler tarafından okunmasını engelleyen bu güvenlik özelliği, artık Zoom’da da karşımıza çıkacak. Zoom uçtan uca şifreleme özelliğini kullanıcılarına sunmaya başlayacak.

HEM ANDROİD HEM DE İOS İÇİN

Zoom uçtan uca şifreleme özelliği, Zoom’un bulunduğu tüm platformlarda yer alacak. Yani Zoom masaüstü uygulamasında, Android ve iOS için Zoom uygulamasında uçtan uca şifreleme özelliği ile güvenlik sağlanacak.